太景*-KY（4157）公布上半年財報，累計營業毛利12億7989萬元，稅後淨利10億5680萬元，每股盈餘1.47元。相較去年同期每股淨損0.24元，營運轉虧為盈，大見轉機。

該公司上半年獲利，主要是認列來自於中國大陸浙江醫藥的簽約金及里程碑款等，累計營收12.9億元，年增率為11829.4％，並同時創下營收最高紀錄。

太景表示，抗生素新藥太捷信（奈諾沙星）的全球布局正按計畫實踐。自2012年簽下中國大陸授權後，陸續又完成俄羅斯和土耳其等13國、中美南州17國，以及加、紐、澳、南韓等國的授權，下一個目標市場正朝美國、東南亞等國努力中。

細菌抗藥性已成為全球性健康危機，能夠對抗超級細菌的抗生素新藥，對全球醫療體系而言皆是極重要的未滿足需求，也是太景研發團隊的專業優勢。一項刊載於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究分析了2000～2015年全球76個國家的抗生素使用情況，並預測2030年全球抗生素使用量將達到2015年的200％。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，太捷信在中國大陸市場取得的12.9億元資金，將運用在全新型抗生素及其他新藥計畫研發上。研發團隊目前積極投入的全新強效廣效型抗生素開發計畫，以對抗抗藥性細菌為目標，目前已從綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌、金黃色葡萄球菌、糞腸球菌屬等各類細菌中挑選出具多重抗藥性、培南類抗藥性的上千株菌株，目前正在美國進行新藥化合物活性測試。