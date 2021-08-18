女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，總是笑臉迎人的她，還擁有「台灣濱崎步」的美名，同時，52歲的王彩樺還是著名的美魔女代表，總是不吝嗇曬美照的王彩樺，今（18日）早則曬出辣穿黑蕾絲自拍照，大方曬美肌和東西半球，王彩樺整體狀態超凍齡，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，王彩樺身穿黑色蕾絲深V上衣入鏡，她躺在床上慵懶自拍，王彩樺臉上不見歲月痕跡，她的白皙肌膚在黑蕾絲相襯下，更顯透亮、性感，整體狀態相當不科學，不過網友則把焦點全放在王彩樺的好身材上，王彩樺白嫩美肌全都露，東西半球也跟著呼之欲出，照片性感指數爆表。

王彩樺曬辣照讓網友凍未條，留言區都是一片好評：「穿這樣太辣了！」、「彩樺姐早 你不但漂亮又辣鼻血都快噴出來了」、「這一套戰鬥力整個飆高」、「彩滑（樺）賊賊 太火辣了。早安」、「太美了 又辣」，逗得王彩樺開心不已。

王彩樺近期雖然忙拍八點檔《黃金歲月》，她仍不忘在臉書分享生活日常和拍戲大小事，親民作風狂圈粉，而身為美魔女的王彩樺，育有一對高顏值女兒，其中，大女兒庭庭遺傳媽媽的高顏值，擁有一張神似港姐袁詠儀的明星臉、俏麗五官和青春活力，許多人都認為庭庭有進演藝圈的天分，甚至有不少網友已經喊王彩樺「岳母」了。