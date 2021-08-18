「瑤瑤」郭書瑤擁有無辜童顏和E級傲人身材，加上隨和個性與精湛演技，讓她吸粉無數，平時喜歡跳舞的她，也經常曬出練舞的影片，近日，她曬出一段16秒的熱舞視頻，好身材一覽無遺，連安心亞看了也直呼「好好看，辣」。

瑤瑤近來除了持續練舞外，還會分享自彈自唱給粉絲，近日她曬出練舞影片，寫下：「大腿又放棄我了，但我的老師人很好，都沒有放棄我」，還標記「大腿失蹤」，看來舞蹈難度讓她也有些吃不消。

不過穿著緊身背心和緊身褲的她，身材曲線一覽無遺，隨著音樂晃動，傲人上圍和渾圓翹臀形狀都清晰可見，讓網友看了都直呼「怎麼都辣」、「好喜歡看瑤瑤跳舞」，連安心亞也留言「好好看，辣」。

模特兒出身的瑤瑤，當年憑著「殺很大」網路遊戲廣告爆紅，被封為宅男女神，不過她近年來不斷朝著電視、電影、唱歌等多方面發展，努力轉型為實力派女星，演藝成績相當亮眼。

事業順遂的瑤瑤，前年和Spexial前成員以綸分手後，空窗期已2年的她，之前受訪時坦言有在努力請人介紹，「我一直在拜託啊，但沒有人介紹，有到處認識，真的有在認識。」