藝人黃瑄帶3歲兒子體驗挖地瓜。（萬里區公所提供）

萬里雙興高山地瓜目前正值產季。（萬里區公所提供）

萬里雙興高山地瓜目前正值產季。（萬里區公所提供）

新北市萬里區高山地瓜正值盛產產季，萬里區公所與雙興里整合在地小農，推出質優盒裝地瓜，今（18）日在「三姐妹農家樂」田園餐廳舉行推廣記者會，邀請料理達人蔡季芳現場示範各式地瓜料理，同時請到藝人黃瑄帶小孩現場挖地瓜，期讓更多饕客愛上萬里雙興高山地瓜的美味。

萬里區三面環山，海拔高350至450公尺，山嵐水氣充足，且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥的地理條件，故能種出特有的高山地瓜。8、9月正值台農57號黃金地瓜、台農66號紅心地瓜產季，被譽為地瓜界的二大天王，長久以來深受大眾喜愛。

活動邀請料理達人蔡季芳現場示範如何料理地瓜，包括「塔塔醬地瓜」、「地瓜圓銀耳湯」、「土干貝雞湯」等壓箱私房料理。蔡季芳說，地瓜有豐富的膳食纖維、維生素A、β-胡蘿蔔素等，營養價值高、口感鬆軟綿密、香氣濃、甜度高卻不過甜，蒸煮炸烤都很適合，使用在菜色中，健康又養生。

此外，藝人黃瑄帶著3歲兒子Nolan到地瓜田裡體驗挖地瓜，Nolan還地帶上他的玩具挖土機，模樣十分可愛。據當地農友表示，單顆地瓜最重可到3、4斤，一株最重可達7、8斤。

萬里區長粘雪琴表示，高山地瓜種植的時間也比一般地瓜多半個月至20天，品質佳且產量有限，所以更加珍貴，訂購要快，售完就要等明年。購買資訊及活動詳情可查詢「新北市萬里區公所」臉書。