有男版《乘風破浪的姐姐》之稱的《披荊斬棘的哥哥》最近盛大播出，才播出一周就話題不斷，先是林志炫跌落摔傷，接著歌手MC HotDog被起底黑歷史遭網友要求退出，但沒想到最先退出的竟是捲入桃色風波的霍尊。有業界人士拍影片揭露港台藝人到大陸上綜藝節目的內幕，點名若請到陳小春、林志炫CP值超高，指出：「一般港台藝人到內地之後，一般都是要自降一咖的」。

30歲男星霍尊最近被舊愛陳露踢爆用情不專，更曬出截圖爆霍尊私下透露根本不屑上《披荊斬棘的哥哥》這類選秀節目，稱這類節目都是內定的，自己只要負責表演得好就行，還虧其他來賓「在座的都是垃圾」，引來《披荊斬棘的哥哥》節目組急發聲明切割，才錄了幾集的霍尊即刻「被出局」。

霍尊（左2）因桃色風波退出《披荊斬棘的哥哥》。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪看點》報導，最近有業界人士網紅錄影片剖析港台藝人的「性價比」，起先提到與霍尊合作過，對方是屬於中流水平的藝人，粗估酬勞大概是3到5百萬，而港台藝人若受邀上大陸節目通常都會自降酬勞，頂流的藝人會拿中等酬勞，中流的藝人則拿最低等級酬勞，並點名頂流者如陳小春、林志炫等，上大陸節目「一般都是要自降一咖」，意指陳小春和林志炫的酬勞可能與霍尊差不多。

業界人士指港台藝人上大陸節目都會自降酬勞。（圖／取自新浪娛樂）

該圈內人士也說：「因為你（要）來內地端這碗飯的話，所以你的費用一定會要少一些」，有些可能只是為了打知名度和熱度，不介意酬勞，但也有人補充《披荊斬棘的哥哥》是芒果台的節目，通常芒果台的酬勞又比其他電視台少一半，但會承諾其他好處，例如後續節目或代言合作。而對於上述爆料，當事人與電視台暫未回應，不知真偽。