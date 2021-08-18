行政院擬推振興五倍券振興經濟，執行面引發黨內爭議，上週溝通後全黨已有共識；民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時強調「捍衛我們的政策路線」：考慮上半年出口創新高，經濟成長率不錯，基於成果和民間共享的概念，振興券所有的支出，都由政府來負擔，民眾不用出1千元換振興五倍券。

蔡英文強調，有效控制疫情，成功推動振興，就是執政黨在這個階段的重要目標，請大家務必全力以赴。

總統致詞時指出，這幾週以來，疫情稍緩，民眾開始關心振興的議題。尤其今年疫情比去年衝擊也更大，紓困的規模達到9百萬人左右。在疫情相對受到控制後，民眾對振興當然有迫切期待。

她說，上週的執會上，她也促請行政部門，在推出振興政策以前，務必和大家充分溝通。經過幾天密切的討論，考慮上半年出口創新高，經濟成長率不錯，基於成果和民間共享的概念，振興券所有的支出，都由政府來負擔，民眾不用出一千元換振興五倍券。

她表示，政策規劃的過程，有各種建議都是好事。但溝通完成之後，大家既然都已經形成共識，就要全力把共識付諸執行。

她說，要強調的是，大家都是執政黨的一員，對執政的表現，都要負起共同的責任。「接下來，不論是行政部門、立法院黨團、縣市首長，還是各個崗位的黨公職，都要積極對外說明，捍衛我們的政策路線」。執政就是面對挑戰，解決問題。