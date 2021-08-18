《商情》鞍鋼9月全面平盤 15:412021/08/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了配合中國穩定原物料價格政策，中國鋼鐵大場鞍鋼9月盤價跟進龍頭廠寶鋼全面開出平盤，而台灣業者表示，因寶鋼開出平盤有望為亞洲鋼品盤價走勢提供支撐。 另外分析師表示，受中國鋼鐵限產令影響，該國7月粗鋼產量較上個月減少約一成，在供給端受限情況下，為年底鋼市旺季奠定良好基礎。 鞍鋼9月盤價，冷熱軋鋼品、鍍鋅、中厚板、彩塗、線材等全面持平。(商品行情網) 《盤中解析》航運再揚帆 台股拚翻紅 《商情》黃金亞洲電子盤小幅上漲 #鞍鋼 #中國鋼鐵 #盤價 #寶鋼 #全面平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤強 紐約棉花走揚 10:012021/08/18 財經 《類股》中鴻9月盤價看漲 鋼鐵股翻揚 13:422021/08/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：生華科、長榮、中航、台航、中華化 10:182021/08/18 財經 1分鐘讀財經》不忍殺當沖稅肥鵝 降稅延長3年或5年時間曝 08:272021/08/18 財經 美國最快9月中 開打新冠加強劑 04:102021/08/18 全球財經 《台北股市》富達白芳苹：殖利率保護台股萬六有撐 11:262021/08/18 財經 台驊、旺宏老董 齊轟外資報告低價坑殺 04:102021/08/18 財經焦點 連三日買超 官股護盤最愛台積 04:102021/08/18 財經要聞 《半導體》Q3叫好也徒勞 敦泰200大關難防 13:082021/08/18 財經 籃球》染疫後康復 林書豪發文向球迷問好 13:582021/08/18 體育 散裝船日租破4萬美元 下半年新高 04:102021/08/18 財經要聞 財經熱門新聞 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 台股殺9天也不怕 他公開1檔竟「越跌越要買」網讚爆 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。