為了配合中國穩定原物料價格政策，中國鋼鐵大場鞍鋼9月盤價跟進龍頭廠寶鋼全面開出平盤，而台灣業者表示，因寶鋼開出平盤有望為亞洲鋼品盤價走勢提供支撐。

另外分析師表示，受中國鋼鐵限產令影響，該國7月粗鋼產量較上個月減少約一成，在供給端受限情況下，為年底鋼市旺季奠定良好基礎。

鞍鋼9月盤價，冷熱軋鋼品、鍍鋅、中厚板、彩塗、線材等全面持平。(商品行情網)