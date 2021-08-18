為了解決全球半導體缺料問題，汽車製造商縮短或取消工廠年度整備的停工期間，使汽車產量加速增長，並帶動美國7月工廠生產大幅成長。

聯準會周二公布，7月美國製造業產出較6月成長1.4%，扭轉6月份的下滑0.3%，並遠優於經濟學家預估的月增0.6%。

7月汽車廠的產出暴增11.2%。半導體短缺迫使汽車公司調整生產計畫，聯準會指出，一些汽車製造商縮短或取消了通常在7月為了進行工廠整備的停工期間。

聯準會表示，儘管生產大幅成長，但7月的汽車和零組件產量仍較2021年1月的近期高峰減少約3.5%。

排除汽車後，美國7月製造業生產成長0.7%。

7月份美國整體製造業生產較疫前高出0.8%。

製造業占美國經濟產值約11.9%，現在正受到強勁的內需所支撐，但這也給供應鏈帶來龐大的壓力，使製造商苦於原材料和勞動力的嚴重短缺。

近來Delta變種病毒導致新冠疫情捲土重來，可能使情況更為惡化。

製造業生產激增，加上採礦業產出成長1.2%，使美國7月工業生產較6月成長0.9%，遠優於6月的月增0.2%。油價上漲帶動採礦業成長，使鑽井活動增加。

此外，7月美國公用事業產出下滑2.1%。

7月製造業的產能利用率上升1.1個百分點，達到76.6%。工業整體產能利用率上升0.7個百分點，為76.1%，較1972～2020年的平均水準下滑3.5個百分點。

美國央行官員傾向於將產能利用率視為經濟還有多疲軟的指標，也就是在變成通膨環境之前，經濟還有多少成長空間。