因市場預期中國即將進入需求旺季，亦提振供應商情緒，不過中國境內COVID-19病例再度激增，進一步影響需求和現貨市場價格，而加上港口問題和船期延誤風險，打壓貿易商買氣，部份買家態度趨於保守謹慎，故本周醋酸市場報價持平，買賣雙方意願價約在900美元/噸，目前亞洲地區最新報價為每噸875-910美元，為連續二周持平。(商品行情網)