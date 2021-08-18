《商情》觀望氛圍 醋酸報價持平 15:412021/08/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場預期中國即將進入需求旺季，亦提振供應商情緒，不過中國境內COVID-19病例再度激增，進一步影響需求和現貨市場價格，而加上港口問題和船期延誤風險，打壓貿易商買氣，部份買家態度趨於保守謹慎，故本周醋酸市場報價持平，買賣雙方意願價約在900美元/噸，目前亞洲地區最新報價為每噸875-910美元，為連續二周持平。(商品行情網) 《熱門族群》報價回彈挺營運 水泥雙雄股價卻漏氣 《商情》供應擔憂 周二鋁價一度漲近3年高價 #報價持平 #醋酸 #觀望氛圍 #市場預期 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情一波波 企業手握現金創高 04:102021/08/18 全球財經 《商情》庫存回補 BCI運價觸近6年以來高點 11:262021/08/18 財經 18日嘉泥股東會 董事長張剛綸：水泥產業整體保持樂觀態度 11:222021/08/18 財經 《紡纖股》遠東新Q3獲利2逆風 恐季減2成 17:232021/08/17 財經 《商情》供應短缺 國內飼料應聲上揚 15:412021/08/18 財經 不斷更新》台股殺9天逆轉救回250點 專家曝靠這三檔最後希望 09:062021/08/18 財經 越南台灣形象展高雄館吸金 商機上看1450萬美元 11:532021/08/18 寶島 《電腦設備》法說前外資挺 英業達Q3EPS拚雙增 10:182021/08/18 財經 《台北股市》當沖降稅建議延5年 金管會考量2因素 08:202021/08/18 財經 疫情重創 寒舍餐旅資遣73人 04:102021/08/18 財經要聞 騰訊音樂 Q2淨利年減一成 04:102021/08/18 全球財經 財經熱門新聞 台股殺9天也不怕 他公開1檔竟「越跌越要買」網讚爆 - 財經 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 貨櫃三雄飆漲停 外資大買超79億 套牢散戶有救？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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