供應短缺，國內飼料紅玉米及黃豆粉價格應聲上揚，終止連16天持平態勢，業者表示，由於國內貨櫃玉米極缺，加上近期買氣陸續回籠，且貨櫃玉米市場報價高，使用戶有缺才會進場補貨，因此帶動短暫的行情。

截至今(8/18)日，最新報價紅玉米每公斤報9.8元，黃豆粉每公斤報14.5元。(商品行情網)