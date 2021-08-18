《商情》供應短缺 國內飼料應聲上揚 15:412021/08/18 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應短缺，國內飼料紅玉米及黃豆粉價格應聲上揚，終止連16天持平態勢，業者表示，由於國內貨櫃玉米極缺，加上近期買氣陸續回籠，且貨櫃玉米市場報價高，使用戶有缺才會進場補貨，因此帶動短暫的行情。 截至今(8/18)日，最新報價紅玉米每公斤報9.8元，黃豆粉每公斤報14.5元。(商品行情網) 《商情》國際行情帶動 國內二砂連6漲 《商情》庫存回補 BCI運價觸近6年以來高點 #上揚 #供應 #飼料 #應聲 #紅玉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤強 紐約棉花走揚 10:012021/08/18 財經 海科館獨家珍藏 國內少數花紋海豚骨骼標本露相 13:212021/08/18 生活 《商情》供應擔憂 周二鋁價一度漲近3年高價 10:182021/08/18 財經 工商社論》大陸「三座大山」社會改革帶給台灣的衝擊 04:102021/08/17 財經要聞 《商情》經濟活動增 日本橡膠反彈上漲 10:182021/08/18 財經 《傳產》台科學園區房市 南科近3年漲幅2成居冠 13:252021/08/18 財經 阿中對高端澆冷水 難取得國內藥證 04:102021/08/18 焦點要聞 《商情》黃金亞洲電子盤小幅上漲 10:352021/08/18 財經 上市公司上半年度營收獲利表現亮眼 航運等五產業表現佳 17:132021/08/17 財經 凱勝綠能攜手麥格理 共創多贏 04:102021/08/18 財經焦點 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油高點回落 09:442021/08/18 財經 財經熱門新聞 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 台股殺9天也不怕 他公開1檔竟「越跌越要買」網讚爆 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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