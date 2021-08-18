艾美特-KY(1626)今天董事會通過半年報，上半年合併營收64.12億元，毛利13.09％，營業損失0.44億元，本期淨損0.74億元，每股虧損0.53元，資產負債比率為73.05％。艾美特董事長史瑞斌表示，上半年材料上漲幅度持續增加，雪上加霜的是電子IC零件缺料狀況嚴重，欠料間接影響生產效率且增加人工成本。艾美特3月大陸市場產品平均漲幅3～5％，5月再漲價3～5％，但始終無法完全反映整體成本的增加，尤其外銷業務受影響甚鉅，因為外銷訂單都是提前談定價格，價格異動空間不大，導致毛利下滑。

該公司2021年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019年如期動土開工，預計今年中完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米，初期暫以自用及出租為主。