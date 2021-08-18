9月即將迎來開學季，不過卻傳出有學校來不及準備用餐隔板，甚至面臨用餐隔板漲價問題。對此，新北市教育局長張明文表示，目前統計轄內2／3學校午餐隔板都已準備好，各校防疫經費主要有中央、市府、學校預算支應，距離開學仍有2周，各校準備時間充裕。

張明文說，中央防疫經費補助4600萬已到位，市府也會補助4900萬，本周將作核定，除此之外，最近公益團體也有捐贈隔板給學校，目前統計轄內2／3學校午餐隔板都已準備好，小型學校能保持社交距離1.5公尺，基本上也可以不用隔板，將依據防疫指引做完整規範。