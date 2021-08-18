受疫情影響，台東藝術節大多延期，其中布拉瑞揚舞團購票人數太多，因此延至明年演出。（本報資料照片）

受疫情影響，台東藝術節不僅延期，節目由10檔剩8檔，其中《四月望雨》因排練困難及製作成本過高而取消，另布拉瑞揚舞團購票人數超過現行防疫限制，延至明年演出。文化處表演藝術科長廖蕭龍笙表示，將與表演團隊討論加場演出，藉此分散人流，也替台東縣民謀福利。

藝術季各節目原定於6月陸續登場，因全國疫情3級警戒，節目延期至9月17日其中刻劃台灣歌謠之父鄧雨賢傳奇人生的《四月望雨》為舊作重製，更換演員、道具布景等，在疫情間排練困難且製作成本較高，因而取消演出。

廖蕭龍笙指出，台東文化處演藝廳可容納1200人，疫情警戒雖降級，但仍受限梅花座等防疫規定，目前僅能開放約600個座位，因此一反常態「不敢大肆宣傳，反而更擔心賣得叫座的節目」；其中打頭陣的布拉瑞揚舞團，650張票才開賣即售罄，即使數次延期，退票情況也不多，但購票人次已超過現行場地限制，只好延至明年1月15日演出。執行長廖詠葳除了感謝觀眾熱情支持，也強調「只要觀眾不放棄，我們沒有理由拒絕演出」。

而故事工廠也有同樣情形，文化處表示，若在演出前仍未再降級，可能與團隊討論加場演出，藉此分散人流，也為台東縣民爭取福利，目前演出將依照CDC防疫指引，需落實量額溫、實聯制、梅花座等防疫措施。

活動策展人林君育指出，節目於5月初開賣，相聲瓦舍、《我們與惡的距離》、《雞姑娘招親》等戲劇類節目，第1波就已售出約5成，無奈隔2周就遇到疫情，但至今退票狀況少，不到總數的1成，感謝鄉親願意等待。

據了解，台東近年積極推廣藝文活動，盼藉由藝術節讓更多人親近並享受藝術，今年規畫布拉瑞揚舞團、C Musical製作、相聲瓦舍、雲門劇場、木樓合唱團、國立台灣戲曲學院京劇團等10檔優質團隊，帶來精彩的演出。