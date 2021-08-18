大陸一名毛姓婦人因隱瞞南京旅居史，導致揚州的疫情擴散，目前揚州市公安局邗江分局已立案偵查。（中新社）

大陸今（18日）公布前一日新增28例新冠肺炎確診病例，其中6例本土確診病例全部出現在江蘇揚州，另22例為境外輸入。據陸媒揭露，揚州1號病例「毛姓婦人」如何成為疫情防控的漏網之魚，指其利用他人的「蘇康碼」綠碼通過檢查，乘車從南京到當地，當社區工作人員查訪時，她又多次隱瞞行跡，7月29日，揚州市公安局邗江分局已決定對毛姓婦人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

過去一日大陸新增境外輸入病例分別為雲南8例，上海5例，天津3例，北京、福建各2例，湖北和廣東各1例；同日新增17例無症狀感染病例，全部為境外輸入。

據陸媒披露，64歲的毛姓婦人於7月21日從南京乘車到揚州後，便住在念泗新村的姊姊家中。當地社區工作人員指出，當日接到通知要在區內進行緊急排查，但當日未查出毛姓婦人。工作人員排查時一般以口頭詢問和檢查蘇康碼為主，至於排查時是否會核對居民身份證件等，工作人員坦言自己不負責，所以不清楚，並稱，由於人力不足，工作特別繁重。

7月27日，社區獲悉毛姓婦人可能為來自南京的疑似病例後，工作人員與警員立即致電她本人，但毛姓婦人多次撒謊，拒認來自南京，又說自己只是普通感冒已服藥，甚至表示在某診所接受輸液。但警員趕往毛姓婦人所說的診所，卻一無所獲，再打電話毛姓婦人亦拒接。在這輪疫情中，小區內除了毛氏姊妹外，住在她們隔壁的一名裁縫師也確診。7月29日，揚州市公安局邗江分局已決定對毛老太以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。