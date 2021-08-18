竹北市溪洲里今年7月也發生亞伯達拉象龜走失案，亞伯達拉象龜屬於保育類，飼主領回需出示合法證明文件。（新竹縣政府提供）

知名馴鱷師「沙西米」因未將門關妥，她所照顧眼鏡凱門鱷「小鱷」15日晚間逃脫位在竹北市的家中，引發一陣騷亂，幸好在眾多民眾、團體協助下，小鱷17日深夜歸家。新竹縣家畜疾病防治所指出，目前依據「動物保護法」規範，寵物鱷魚走失並無罰則。

小鱷15日離家出走，驚動竹北市，新崙里長劉旦貴、竹北市民代表朱健銘、新竹縣議員林禹佑、新竹縣政府農業處及家畜疾病防治所、新竹縣消防局等單位均派員前往協助，也有民間動保團體主動伸出援手，在眾人、團隊努力下，小鱷17日深夜於光明十四街的水溝中尋獲。

家畜疾病防治所指出，獲知消息後，即委託動物救援小組前往協助，農業處也請野生動物救傷隊幫忙。農業處指出，眼鏡凱門鱷並非保育類，且非野生動物，因此不適用「野生動物保育法」，不須登記及相關證明。

家畜所也表示，「小鱷」為寵物鱷魚，不過依據動保法，並沒有詳列走失的罰則，也無蓄意棄養的狀況，不過該法第5條規定，飼主應給予寵物適當的空間、飲水等，未來會再與小鱷的飼主相約，視察環境，目前根據家畜所掌握的消息，小鱷的照養環境很好。

竹北市溪洲里今年7月也傳出亞達伯拉象龜誤闖民眾菜園偷吃菜，農業處表示，由於亞達伯拉象龜屬於保育類，當時飼主領回時，即須出示合法證明文件，並非來路不明的繁殖或非法進口所得。