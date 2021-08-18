英國26歲性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose），憑著甜美的童顏、凹凸有致的葫蘆身型及傲人的雙峰，在網路上狂吸1700萬人追蹤，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」。近日，她在個人IG上曬出全裸曬日光浴的辣照，讓粉絲大噴鼻血。

黛米蘿絲穿搭風格一向前衛、大膽，敢穿敢秀的她近日再度更新IG照片。只見她全身脫光，僅用一本書遮住重點部位，但豐滿的上圍及身材曲線一覽無遺，加上她真摯的眼神，瞬間電暈一票網友；下一張照片中，黛米蘿絲直接將鏡頭對準了火辣身材，同樣只用一塊花卉毛毯遮住重要部位，大方秀出傲人的雙峰及性感的腿根。照片曝光短短一天便吸引超過70萬人按讚，粉絲紛紛留言「實在太性感了」、「好想當那一條毛毯」、「天氣這麼熱就別遮了」、「夏天果然是最棒的季節」、「我要噴鼻血了」，引發話題。

而不久前，黛米蘿絲也曾在IG上曬出全裸做瑜珈的照片，照片中她只穿著一雙粉色運動鞋，並將頭髮綁起一束馬尾，毫不吝嗇的展現火辣曲線，同樣引起粉絲們暴動，吸引超過111萬人按讚。

事實上，黛米蘿絲過去曾自詡為「世界最性感DJ」，雖身高只有157cm，但她靠著運動及嚴格的控制飲食來保持「葫蘆型」的魔鬼身材，成為家喻戶曉的超人氣網紅。