「抗疫女神」賈永婕最近為台灣防疫醫療募資，號召各界人士捐贈「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，更發起到各大醫院送愛心餐活動，不過一路上始終在旁默默支持的老公，近日卻被她逮到在路邊「偷吃」，更直言：「老公偷吃被我抓到，人真的不能做壞事」，但真相曝光後，讓一票網友笑翻。

賈永婕在臉書發布1分多鐘的影片，她表示運動完碰巧發現自己的車子停在路邊，接著便坐在駕駛座質問老公究竟跑去哪裡？下一秒老公立刻坦承嘴饞跑去吃魷魚羹，讓賈永婕虧說：「為什麼車子你就這樣就停在路邊，會被人家拖吊，我女神耶」，更表示原本已經將車子開走，但怕老公發現車子不見會嚇死，才又再度開回來，沒想到老公老神在在表示：「我能追蹤車子在哪裡好嗎」，夫妻倆逗趣的對話引起網友討論。

對此，網友紛紛留言：「老公也太淡定了吧！看著車子打方向燈轉走，繼續吃魷魚羹」、「賢伉儷的對話也太好笑了，而且女神好幽默又高EQ」、不過也有人提醒：「真的不能停，因為附近需要輪椅的長者很多，正義魔人、警察也很多，重點長者出入不方便」，呼籲賈永婕還是要遵守交通規則。

近來台灣新冠肺炎本土疫情趨緩，不過賈永婕仍未停下腳步，昨晚宣布送54台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、5台空氣清淨機、5000個N95口罩到大馬，接著點名感謝星宇航空董事長張國煒先生贊助空運，更不忘搞笑表示：「希望他以後還是要接我的電話喔」。

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