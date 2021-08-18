高雄市一名境外移入女性確診者案號「15999」，17日預計返回印度工作前自行前往醫院篩檢，結果發現確診；該確診者曾於8月12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，屏東縣政府18日公布足跡，已陸續完成環境消毒，及匡列4人採檢後到防疫旅館隔離。

該名確診者足跡包括屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司B1、屏東轉運站商場-優尼聖運動用品店、燦坤3C-屏東自由店、永信水族館-屏東店、大樹連鎖藥局-屏東自由店、7-ELEVEN 欣欣鼎門市、行家五金百貨、潮州鎮好好鍋等處，及搭乘屏東客運班車。縣府提醒曾出入相關場所民眾，請在最後接觸日隔日起14日內，進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應戴口罩、盡速就醫。

屏縣府指出，該名確診者是在印度工作，5月17日從印度入境時有咳嗽症狀，PCR檢驗結果為陰性；她於台中集中檢疫所檢疫，5月30日解隔前再次採檢，PCR結果亦為陰性。個案預計8月19日返回印度上班，17日自行到醫院採檢，結果PCR卻為陽性確診。

屏東已經連續多日沒有確診病例，再次出現確診者足跡，縣府除相關足跡場域加強清消外，並持續擴大疫調，避免出現疏漏形成破口，同時請民眾務必做好防疫措施，不要因警戒降級而鬆懈。