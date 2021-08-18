台中市道路接連出現嚴重路面塌陷破洞，引起民眾開車行經險象環生。市議員江肇國等人18日質詢說，根據建設局提供的資料，道路凹陷不平每月平均通報高達2000個坑洞，文心南路還發生吞沒轎車的驚悚天坑；建設局應啟動全面道路總體檢防止坑洞一再發生。建設局表示，目前積極處理坑洞並巡檢道路狀況。

江肇國說，根據建設局養護工程處提供統計數據，台中市5月至今通報道路塌陷破洞高達8000多個洞，平均每月通報道路坑洞約有2000個。文心南路天坑發生的第一時間，盧市長指示四項原則，包含查明原因、追究失職、進行路檢、賠償損失，建設局不要等發生事件才專案處理。

市議員賴佳微表示，從上一週起市民都在關注台中哪裡又有破洞？網路上都在嘲諷台中變成韓劇「某一天滅亡來臨」或是電影「天坑」拍的場景。市府對於問題到底掌握了沒？難道總要有人受傷才來重視嗎？建設局務必重視民眾的用路安全，不要再讓這樣的事情接二連三的發生。

周永鴻表示，審計處108、109年連續兩年都對建設局提出道路管養規範不清、委外道路巡查督導不周等意見。去年他針對3D管線圖資建置進度質詢過，建設局就道路破洞問題應該系統性處理，訂定清楚巡查管理規範，並督導委外廠商，才不會讓基層無所適從，進而讓市民安全受到威脅。

建設局長陳大田強調，統計的2000件並非全是坑洞，有部份是地面塌陷，目前均積極處理坑洞並巡檢道路狀況。