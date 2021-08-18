國民黨中常會今天通過「黨主席選舉選監委員會」名單，4位黨主席候選人各推派選監委員，明天將開會確認候選人資格，完成號次抽籤。有中常委建議接下來每次中常會，邀請1位主席候選人到場報告黨務革新計劃，經討論後，決議將擇期一次邀請4位主席候選人同台報告，並接受提問。

歷次國民黨主席選舉，黨中央都會成立選監委員會，研議是否舉辦政見發表會或政見辯論會，以及討論選舉過程的細節。中常會今天通過「110年黨主席選舉中央選舉監察委員會」名單，共有9人，其中5人由黨中央推派，包含曾永權、王能章、郭志龍、陳長龍、魏平政。

另外，4位候選人陣營可各派1人，前主席朱立倫推薦姚江臨、現任主席江啟臣推派陳明義、前彰化縣長卓伯源委由謝坤宗、孫文學校總校長張亞中推薦張雅屏，明天將開會討論候選人資格，並進行號次抽籤。

今天中常會上，中常委謝坤宏、江碩平、蔣根煌、沈慶光、鄭任宗、邱素蘭、黃紹庭等人，提案邀請黨主席候選人利用接下來5次中常會，逐一列席中常會報告黨務革新計劃，以提升能見度。

文傳會主委王育敏說，今天開會尚未決議哪一天邀請黨主席候選人到中常會報告，確定後對外公布，也會開放媒體聆聽，原本中常委提案希望每一周邀請一位黨主席候選人，討論後決議一次聆聽4位候選人的政見，屆時4位候選同時到中常會報告。

媒體追問，邀黨主席候選人到中常會報告就屬政見辯論，或擇期舉辦政見辯論會，王育敏解釋，這不算是辯論，主要是要了解各個候選人對國民黨未來發展等重大議題的看法與立場，至於是否舉辦電視辯論，屆時由選監小組開會討論，因為所有舉辦費用由各個候選人共同分擔。

身兼全國青工總會長的中常委陳克威、全國青工副總會長的中常委周孟蓉、鄭任宗等人另提案，建議青工會總會長由現行「任期1年，不得連選連任」，修正為「任期1年，連選得連任1次」，討論後通過此案。