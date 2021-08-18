高雄確診者足跡曾在10、11日到台南棒球場看球，18日台南棒球場關閉並進行清消。（統一獅提供）

台南市18日公布1名高雄境外確診者足跡，該女性曾在8月10、11日至台南棒球場觀看中職例行賽，緊急為一、二軍共113人及31名球場其他工作人員進行篩檢，篩檢結果全數陰性，台南球場關閉1日並進行清消。

針對確診者曾2日到台南棒球場觀看球賽，聯盟也做出後續處理，台南棒球場今全日關閉，進行清消作業。後續依循衛生主管機關指示辦理。

聯盟表示，雖在防疫措施規範下，觀眾席球迷均全程配戴口罩，球場中比賽球員也與觀眾席球迷無任何接觸，不過基於安全考量，已為一、二軍選手等人員進行篩檢，以確保安全無虞，最終篩檢結果一、二軍選手計113人，結果113人為陰性，球場其他工作人員計31人，結果也都為陰性。

獅隊也表示，今日球團接獲台南市衛生局通知台南棒球場及萊恩酷於10、11日有出現確診者足跡，球隊接獲通知後，立即採取應變措施，針對獅隊全體教練團、選手、啦啦隊及後勤行政工作人員進行全面快篩，篩檢結果全部呈現陰性。

根據了解該名確診者無和球隊教練、選手直接接觸，但球隊為了安全考量，根據防疫相關措施，今日台南棒球場場內、看台、萊恩酷商品部及外圍環境進行全面消毒作業，以提供球迷更安全看球環境。

因10、11日連續兩日賽事，球隊進場觀賽均有落實實聯制相關防疫規定，球隊也將配合CDC疾病管制署相關防疫處理，提供進場球迷實聯制相關資訊，屆時確診者周圍球迷是否需要進行快篩或自主健康管理，將由CDC疾病管制署一併通知。