慧智基因(6615)今日舉行股東會，並在股東會會場安排抗原快篩服務，15分鐘即可得知結果。總經理洪加政表示，市場需求持續回溫，上半年單月和季營收都有創下新高紀錄。目前還有不少產品在規劃中，將積極擴展醫療院所合作通路，期待第3、4季業績可以加速成長。

洪加政說，公司未來將以積極開發新產品、持續拓展合作通路及穩定佈局海外市場為三大發展策略，隨著疫情持續趨緩，對下半年的營運表現樂觀看待，並預期明年將有更大的成長空間。

放眼海外市場，慧智基因除了透過視訊等新工作型態輔導海外的經銷商，並複製在地化檢測的成功經驗，積極推動海外實驗室設立。下半年將著重於穩定既有的泰國市場與新開發的日本市場，並以泰國實驗室為核心，持續擴大在東南亞服務範圍，目標是將今年的海外整體業績重回成長軌道。

慧智基因2020年開始持續擴大在台營運規模，人事、設備及場地方面皆擴編，洪加政指出，今年上半年開始，觀察到市場需求持續回溫，單月和季營收都有創下新高紀錄。除了上半年推出的2項新品，目前我們也有不少產品在規劃中，如子宮內膜容受性檢測新品、小兒發燒檢測新品、帶因篩檢升級、癌監控及癌篩檢升級等。在新品推出的同時，將積極擴展醫療院所合作通路，期待第3、4季業績可以加速成長。