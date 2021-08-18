聯卡中心統計，疫情期間「非面對面交易」（EC）詐欺佔總交易比例仍持續飆高，尤其國人卡片在國外熱門EC商店的偽冒交易始終居高不下，有高達93％的EC偽冒交易是來自於國外，例如Apple（愛爾蘭）、Google（美國）、Amazon（英國）。

統計國內發卡機構2021年1～5月詐欺通報金額6億2900萬元（非實際損失），較2020年同期5億1800萬元，增加1億1100萬元，年增率21.5％。其中，屬於EC類詐欺通報金額約佔98.5％，而2020年同期的比例則為93.8％，顯示EC類的詐欺通報快速增加，並已成為通報內容主要絕對多數，疫情期間的情況更加明顯。

聯卡中心表示，長期與國際卡組織合作的經驗發現，信用卡詐欺犯罪者經常透過多次的嘗試來突破特約商店的資安防線，以獲取持卡人帳戶資料。疫情期間，一般EC商店對於詐欺交易行為更難以辨識，面對因為疫情而升高的消費趨勢，商店未必可以順利爭取商機。

依據防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）「疫情下的洗錢及資恐風險」的調查發現，疫情期間的詐欺風險還出現了一些樣態，包含「電子郵件及簡訊詐騙」、「防疫物資（如醫療物資及藥品）的偽冒案件」、「卡片測刷的頻率提高」，卡片側刷指的是犯罪者利用特約商店網站漏洞，運用機器人不斷卡片測刷，以獲取持卡人帳戶資料。