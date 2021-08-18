高雄43歲高姓男子缺錢花用，便動歪腦筋先到當鋪典當香奈兒短夾，隔日再到當舖贖回，藉著2次出入當鋪，趁機記下店內商品擺放方式和監視保全系統的設置情形，隨後潛入當鋪偷走25件市價超過62萬的名牌包和精品，並以擄「包」勒贖的方式，要求當鋪老闆黃男以10萬元贖回，黃男不予理會，報警逮獲高男，檢方偵結後依竊盜、恐嚇取財罪起訴高男。

檢方指出，高男今年6月23日到高雄三民區某當舖以7000元價格變賣1件香奈兒短夾，隔日又回到當鋪用原價贖回同件香奈兒短夾，高男利用店員拿貨時，趁機記下店內商品擺放方式和監視保全系統的設置情形，7月7日凌晨5時，高男趁當鋪打烊無人之際，以自備鑰匙撬開鐵捲門鎖，入內竊取25件名牌包、精品手鍊1條及黃金飾品等物，總值超過62萬餘元。

高男得手後，以手機傳訊息方式與黃男聯絡，要求以15萬元贖回名牌包，否則將拿去變賣，且只給黃男10分鐘的考慮時間，但高男發現黃男不為所動，還主動調降「贖金」，並連傳3封訊息，告知「只要10萬元匯到帳戶，包包就原封不動還給給他們」。

雖然黃男相當心急，但他並未因此上當匯款到高男的帳戶，反而向警方報案處理，警方2天內就在台南逮獲高男，並在他的租屋處起獲失竊的名牌包和精品，檢方偵訊時，高男坦承犯行，偵結後，依恐嚇取財、竊盜等罪嫌，將高男起訴。