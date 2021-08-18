謝哲青攻破9關感動落淚。（東森綜合台提供）

賈斯汀懷疑室友的貓有聽力障礙。（東森綜合台提供）

曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》今（18日）晚9點播出的主題為「機智的思鄉遊子」，再次找來堪稱是行走的「百科全書」謝哲青，已第5次上節目的他，這次僅花3分鐘就攻破Super 9，成為節目今年第1位破9關的來賓，超強答題能力，讓在場所有人大讚：「看他猜題超過癮！」謝哲青最後甚至感動的落下男兒淚，展現了他的真性情。

走遍世界各地的謝哲青，不僅飽讀書中各種知識，腦袋裡更裝滿他多年來行萬里路所獲得的學問。這次他面對製作單位替他量身訂做的第5套攻略題，一樣不假思索的作答，每個答案都能說明的頭頭是道，就連哪位女性神明的長相可能是大眼高鼻，他都能說個明白，讓負責解說的蔡尚樺傻眼直呼：「要不要讓人活啊！」還可愛的抱怨說：「只要遇到他的題目我都不看解釋，反正他都會說明。」曾國城則是兩手一攤，無奈笑回：「他解釋清楚妳要替他高興才是！」

來台10幾年的美國人賈斯汀，對家鄉法律仍瞭如指掌，「我們有很多奇妙的法律」，黏著假鬍子上教堂禮拜、在浴缸裡養馬、唱歌太難聽的音痴，通通都違法，各種奇葩法律惹得眾人哈哈大笑。而哪種膚色瞳孔的貓咪最有機率罹患聽力障礙，賈斯汀就透露室友馬丁養的貓剛好是白色藍眼睛的，「牠真的不聽話，我不知道牠是聽力障礙，還是不聽我的話，相信等一下就可以幫我解開這個疑惑了。」逗趣反應笑翻眾人。《全民星攻略》周一至周五晚9點在東森綜合台播出。