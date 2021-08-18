台南市議長郭信良（右三）與正統鹿耳門聖母廟主委王明義（右四）騎機車試騎剛啟用的機車路考練習場。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區人口近20萬，全區未規畫機車路考練習場，青少年考駕照前需跑到安平區或監理站提供場地練車，土城正統鹿耳門聖母廟日前提供停車場空地，由安南區公所認養，18日設置完成首座專屬安南區的機車路考練習場。

機車是台灣民眾主要交通工具，參加路考前需要練習場地練車，台南市沿海行政區普遍缺乏規畫類似空間，民眾練車只能長途跋涉到市區的專業練車場。

安南區近年人口成長，已成台南市人口第2多的行政區，青少年考機車駕照抱怨沒有路考場地練習，經過地方多次協調覓地，土城正統鹿耳門聖母廟提供右側停車場空地給安南區公所認養，規畫全區首座機車路考停車場。

有了適當空間，安南區公所找來台南市交通局畫設機車路考規格路線，台南市工務局提供瀝青鋪路，鋪設完成場地，正統鹿耳門聖母廟擔心民眾練車出意外，另外幫民眾投保公共意外險，讓民眾放心練車。

安南區長葉誌明表示，未來場地小型維護交給廟方，大型維護由公所報請市府維修。聖母廟主委王明義表示，安南區機車路口場地落成，展現公部門、民意代表與宗教團體3方協力創造公益設施的典範。

安南區首座機車路考練習場18日啟用，配合防疫警戒，民眾進入前需掃實聯制，使用場地全程配戴口罩，遵守防疫規定。