據統計，我國因為新冠肺炎確診死亡的民眾已逾800人，紅十字會針對承擔家庭經濟的人因新冠肺炎確診死亡，導致家庭生活陷入困頓，紅十字會願伸出援手，補助每一家戶最高金額新台幣2萬元，但以一次為限。經評估基本生活仍有困難者，得申請危機家庭中長期補助。

紅十字會指出，只要與死者同住的法定優先順位繼承人，可以在今年年底前申請補助，申請可洽紅十字會官網。