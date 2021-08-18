全台新冠肺炎逾800死 紅十字會補助最高2萬元 16:112021/08/18 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台新冠肺炎逾800死。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據統計，我國因為新冠肺炎確診死亡的民眾已逾800人，紅十字會針對承擔家庭經濟的人因新冠肺炎確診死亡，導致家庭生活陷入困頓，紅十字會願伸出援手，補助每一家戶最高金額新台幣2萬元，但以一次為限。經評估基本生活仍有困難者，得申請危機家庭中長期補助。 紅十字會指出，只要與死者同住的法定優先順位繼承人，可以在今年年底前申請補助，申請可洽紅十字會官網。 金針山遊客賞不到花 太麻里鄉公所重啟留花補助 觀光業籲推安心旅遊補助 #紅十字會 #補助 #2萬元 #新冠肺炎確診 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市府補助13萬學生 每人1組用餐隔板 16:532021/08/18 生活 竹縣偏鄉小校中央廚房 獲補助7千萬 04:102021/08/18 地方新聞 台電大樓月增4確診 傳王必勝再出手 黃珊珊：暫時沒需要 17:582021/08/18 生活 北市中小學開學10大指引出爐！授課方式有4種 設備補助經費無上限 14:432021/08/18 生活 揚州重點地區今天展開第12輪核酸普篩 總計約70萬人 10:182021/08/18 兩岸 中研院小鼠診所主任不實核銷經費 二審判刑2年8月 18:092021/08/18 社會 小米台灣推限時活動 限量禮包一次購最高狂省萬元 09:552021/08/18 科技 北市今增4確診 2例辦公室職場群聚 2例感染源待查 17:222021/08/18 生活 印度返台3個月突確診 高雄女遊屏東4天 縣府緊急消毒 15:532021/08/18 生活 出現確診者足跡 屏東太平洋18日下午提早打烊消毒 19:002021/08/18 生活 印度入境3個月PCR轉陽確診！女球迷連2天進場看職棒 9處足跡曝光 15:272021/08/18 生活 生活熱門新聞 威力彩飆21.5億！他分析「台彩陰謀論」曝中獎時間點 - 生活 準颱風路徑恐大轉彎 鋒面突襲明起變天 午後雷雨更猛 - 生活 打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆 - 生活 怕步阿富汗後塵 台灣兵役改回2年？鄉民答案意外 - 生活 男買威力彩7數字離奇相同 網驚：你中獎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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