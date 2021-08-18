邵姓男子在高市三民區遇見警方執行取締違規攤販、紅線違規停車等勤務，邵為避免被警告發，趕緊騎機車到對面，但他疑酒駕被警攔下酒測，卻惱羞成怒開直播反嗆是警叫民眾移車，設局陷害百姓，警事後公布執勤時密錄器畫面，打臉邵的一派胡言。

三民派出所員警17日下午4點在十全三路與德旺街口執行取締違規攤販、紅線違規停車的勤務時，一旁的邵男為了避免遭員警告發，而主動騎乘自己位在紅線的機車欲離去；不過，員警當下聞到邵男身上發出濃濃的酒味，便攔下他實施酒測檢查，過程符合程序。

邵男卻惱羞成怒，當場開起直播影片中向網友討公道，直呼「你設局害我」，但囂張態度卻讓不少網友看不下去，紛紛痛斥申訴前先弄清楚，開直播公審有時會傷了自己。警也拿出密錄器影片反駁邵說法，從拍下影片可以清楚看見邵男自己承認早上跟下午的時候有喝酒、他有發動啊、騎不到1公尺等語。

三民一分局表示，依據道路交通安全規則第114條規定，飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度未達每公升0.15毫克，未超標不處罰，至於紅線違規停車部分，則依道路交通管理處罰條例第55條1項3款：處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

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