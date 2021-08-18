政治傳播學者、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（摘自台藝大廣電系網站）

江啟臣公布參選國民黨主席的競選主軸為「正派承擔、啟動未來」，卻引來民進黨立委劉世芳的回應稱「正派承擔」和她4年前選舉的文案相同，政治傳播學者、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，「正派」兩字在明清小說就常出現，承擔也是常見用語，文宣不是先用先贏。

熟稔競選行銷的文化廣告系教授鈕則勳認為，政治人物的形象定位確實有可能相近，但江啟臣的「正派承擔、啟動未來」八個字的主軸，確實能充分呼應江從政以來的個人特質與期許。

賴祥蔚指出，「正派」兩個字在明清小說就常出現，承擔也是常見的用語，除非有人先登記專利，不然公眾人物用這四個字很正常，就像「本土、改革、愛台灣」一樣，也不是只有民進黨與其候選人能用，先用就先贏；其他的政治人物只要形象特質符合，當然也可以此作訴求。

鈕則勳認為，江啟臣從政以來非常正派而且不權謀、不謀私，完全沒有讓人質疑其操守的負面新聞；而他去年參與國民黨主席補選，勇敢承擔的形象明顯，「正派承擔」正好呼應江的形象特質。

鈕則勳也表示，主軸後段的「啟動未來」讓他想起江啟臣在年初有獲得「時代雜誌未來百大領導人」殊榮，他任內也啟動黨內世代交替，不只讓年輕人擔任重要職務，也充分授權。所以這八個字的競選主軸，江啟臣充分陳述對此次選舉自己的適任性及未來的工作綱領，算是非常到位的競選主軸。