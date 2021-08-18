曾是遊戲實況主兼職業電競賽評的網紅Joeman(九妹)，投身YouTube產業長達10年，以五花八門開箱與專訪企劃聞名，一路耕耘至今，同名YT頻道「Joeman」已累積212萬訂閱人數，是台灣前十大YouTuber，而如今仍在企劃上求新求變的他，近日正籌辦比基尼PK賽，竟爆潛入女子更衣室還拍了影片，同時Joeman也在IG貼文表示：「我現在在警局」，引發熱議。

當今是最知名百萬YouTuber的Joeman，如今擁有專業個人團隊，持續推出高品質影片，他的最新企劃是「18900元的奢華比基尼對決250元的平價比基尼」，Joeman在正式影片上架前，先行在各平台上傳了一段15秒的短片，應是當作前導宣傳，影片是他自行手持攝影機，潛入女子更衣室，嘴上喊著「偷拍一下」，隨即拍到2名比基尼辣妹，看著他尖叫喊「變態」，影片結尾是Joeman遭女生追打，被趕了出去。

隨著這部偷拍片曝光，Joeman在IG寫下：「那個…我現在在警局，請問誰可以來保我出去？」，留言區瞬間白熱化，眾人忙發表意見：「以後應該有平價警察局紅茶對上奢華警察局紅茶」、「畫面很亂」、「平價牢獄vs奢華牢獄」，事後Joeman忙貼IG限時動態解釋，表示這部片其實是模擬偷拍視角，「兩位女主角林可(紅豆)與啾啾是知道我在拍攝的，也有得到她們的允許」。

至於場地，Joeman表示確實是更衣室，他們為這次企劃包場豪宅頂樓泳池，「更衣間只有這兩位女生，沒有其他女生，請放心！」，兩名女生也有回應，開玩笑說「早知道就帶防狼噴霧？」、「這樣你也爽」，證明Joeman的清白。