110年度營利事業所得稅暫繳申報將於110年9月1日開始，因疫情影響，為減輕營利事業繳稅資金壓力，財政部指出，只要企業符合一定條件即可免辦110年度營所稅暫繳。

財政部南區國稅局指出，依財政部110年8月6日台財稅字第11004598580號令，營利事業於紓困條例施行期間，若符合紓困、補貼、補償、振興等資格，或是因疫情導致短期間內營業收入驟減，可在110年度營所稅暫繳申報期間內，檢具申請書及證明文件，向所在地國稅局申請免辦理110年度營所稅暫繳。

舉例來說，營利事業自109年1月起任連續2個月之月平均營業額或任1個月之營業額較108年12月以前6個月或107年以後之任1年同期平均營業額減少達15％，或是其他營業收入驟減情形，皆可申請免辦暫繳。

為簡政便民，營利事業如因受疫情影響已依財政部109年7月31日台財稅字第10904595840號令免辦理109年度營所稅暫繳者，可直接免辦理110年度營所稅暫繳，無須再提出申請。

另外，營利事業於辦理110年度暫繳申報期間開始前，如因疫情影響已依規定申請並經核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額者，或核准退還營業稅溢付稅額者，同樣無須提出申請，可直接免辦理110年度營所稅暫繳。