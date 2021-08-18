氣立(4555)今天舉行線上法說會，平湖廠正式投產後，提高生產效率降低生產成本，為今年帶來正面效益，第2季營收創單季新高。平湖廠目前產能達110％，第3季將再繼續擴充平湖廠壓鑄相關設備，預計平湖廠壓鑄產能增加1到2成。公司指出，傳統第1、4季是淡季，今年可望淡季不淡、旺季續旺表現，全年資本支出提高到1.5億元。

氣立第2季營收5.73億元，季增28.12％，年增25％，創下史上新高，營業毛利2.08億元，毛利率36.28％，稅後淨利0.85億元，季增83.8％，年增73.91％，歸屬母公司業主淨利0.82億元，每股盈餘1.23元。累計今年上半年營收為10.21億元，年增35.79％，毛利率36.27％，稅後淨利1.31億元，較去年同期翻倍成長，歸屬母公司業主淨利1.26億元，已達到去年全年獲利的92％，每股盈餘1.89元。

公司表示，今年在疫苗施打後，全球主要經濟體陸續解封，經濟環境及生產需求回升，尤其是解封最快的大陸地區回升最為明顯。而消費性產品規畫第3季新品陸續上市，品牌廠第2季會提前加快生產備貨，加上第2季東南亞、印度疫情爆發，有轉單到大陸效應，使得氣立第1、2季一路成長，第2季連3個月創單月新高，7月營收依舊來到次高水準。

毛利率方面，毛利率由去年34％提高到今年第2季36.28％，主要去年提前啟動備料，另外，投入更多整合上下游製程及設備更新，提高生產效率來降低生產成本，像是泰山廠、上海廠上半年人工成本占生產成本年減3～5％。

近年來氣立資本支出都投資在平湖廠，提升生產效率化及接單，今年營收、毛利率都展現效益。平湖廠達到整合生產目的外，在精密壓鑄製程及工藝技術上，也持續擴大設備客群，目前稼動率達到110％，原預期平湖廠設立後，今年資本支出預估1億元，但因應商機興起，上半年實際資本出金額已經超過全年預算20％，達到1.24億元，第3季將再繼續擴充平湖廠壓鑄相關設備，提升該廠壓鑄產能1到2成。另外，泰山廠也增加自動化生產設備，擴大整個製程規模，今年資本支出調高到1.5億元。

目前氣立訂單能見度約一個月，消費性電子接單成長速度放緩，主要NB趨緩但手機產業是呈現成長，但平湖廠主要以外銷為主，接單狀況良好，訂單能見度到今年第4季。