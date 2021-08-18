BMC(伺服器遠端控制晶片)大廠信驊(5274)今日參與櫃買中心業績說明會，董事長林鴻明表示，今年營運表現主要取決於供應商的缺料問題，需求面一直很強勁，現在已經有客戶下到明年第四季的單，下半年預計供貨情況持續好轉，第三季、第四季會一季比一季好，也維持全年營收成長15~20%的預估。

信驊第二季營收9.16億元、季增加22.1%，稅後淨利3.01億元、季增加22.1%，單季每股獲利8.79元；累計上半年營收為16.67億元、年增2.0%，稅後淨利5.48億元、年增1.4%，每股獲利達16元。

今年以來伺服器持續面臨缺料問題，導致信驊上半年營收表現低於市場預期，林鴻明表示，上半年營運主要是受到供應商決定，需求面一直很強勁，從今年初到現在B/B Ratio(訂單出貨比)最少都有2、甚至有到3，訂單狀況真的很好，對整年度成長還是很有信心，全年營收維持年增15~20%的預期，現在供應商的供貨情況持續好轉，加上去年基期低，預計下半年一季比一季好。

林鴻明進一步說，第三季、第四季原料供貨已經有紓解，但還是和預期的相差很多，假設如果沒有供貨問題，全年度營收成長勢必會大於20%，今年受到IC缺料影響確實很大。

面對缺料問題，信驊透過調整庫存策略因應，林鴻明表示，以往信驊對於庫存比較保守，通常抓在約1個月，接下來將調整到2~3個月，因為信驊產品屬性週期很長，其實不用把庫存壓得太低，下半年到明年營運關鍵還是在供應商，會持續和供應商溝通。信驊BMC市佔率高達7成，所以發生缺料在整體業界是影響很大，信驊會盡量找出第二貨源，但這難度也很高，因相關產品研發成本高，所以沒有這麼簡單。

展望明年，林鴻明表示，現在已經拿到明年的單，甚至有客戶在預約明年第四季的單、且量很大，當然，如果明年沒有缺料，一定是高度成長，但客戶對供料確實有焦慮，一定要盡力解決。

半導體原料持續喊漲，林鴻明表示，以往對客戶都會有Benefit，但今年不會再提供，若供應商漲價也會反映給客戶，現階段還是以拿到貨比較重要。

至於毛利率部分，林鴻明表示，信驊BMC產品毛利率維持在70%，是屬於可以拉高毛利率的產品，當然，新產品線的毛利率也是高於平均，出貨比重越高，則毛利率越高。