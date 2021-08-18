將凌晨棄單化為愛心慰勞員警 暖男外送員身影曝光

將凌晨棄單化為愛心慰勞員警 暖男外送員身影曝光

台中1名男外送員在網路發文，18日凌晨接到15碗臭臭鍋的單，已付費的餐送達取餐地點，卻沒有人收、點餐者也沒接電話，外送平台客服則請他「自行處理」，他將深夜惡作劇的棄餐化為暖流，送給附近值班警員享用，善行引來網友讚聲不斷，這名外送員深夜到警局送餐的身影曝光，讓民眾深受感動。第一警分局也回應指出。若店家因棄單受損失，警方將支付餐費。

台中市第一分局對此回應表示，今天凌晨4時50分，有熱心的外送員處理棄單餐點時，考量員警平日辛勞，送餐到分局分贈員警分享，若店家因棄單蒙受損失，警方將支付此餐費。

該外送員在臉書爆廢公社二館留言說，他凌晨接到1張15碗三媽臭臭鍋單，送抵取餐地點地，卻沒人來取、訂餐者也沒接電話，平台客服請他「自行處理」15碗火鍋。他無奈地質疑「到底是誰三更半夜惡作劇？」，不過，他靈機一動，深夜轉送警察，拜託警察大人幫忙吃掉。他並在臉書PO中市第一警分局及第二分局文正派出所的建築外觀照。

外送員風趣留言：「如果一直想要花錢請人家吃東西、喝飲料，盡量訂多一點，我們可以幫忙處理，送給警察、護士、醫生，慰勞慰勞他們的辛苦」。暖男外送員的心聲引發網友熱烈反應，引發網友熱議，覺得他「反應好快」，「慰勞警察，雙贏」，還大讚「真帥」、「願樓主一生平安」。此則留言在12小時內，按讚數已破萬。