行政院長蘇貞昌昨(8/17)至嘉義蒜頭糖廠視察，宣布核定「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）」，雲林縣長張麗善不禁感概，為何同屬糖鐵觀光列車復駛計畫，雲林縣提出的虎尾糖鐵五分車復駛案，即便已經獲得總統蔡英文承諾，但始終得不到中央關愛，至今已跳票超過1500天；張麗善指出，雲林的發展不能再等待無止盡的公文往返，只要蘇院長認同，她非常願意親自率領相關局處首長當面向蘇院長報告，為了雲林鄉親，一起努力排除困難。

張麗善說，虎尾糖鐵五分車復駛計畫自106年就已經展開，雖當時還是前縣長李進勇任內，但她上任後，基於只要是能夠為雲林好的想法，還是持續推動此案。後於108 年完成規劃作業並將相關報告函予中央；期間行政院、交通部、經濟部、台糖公司多次公文往返，交互推諉，最後經濟部於今年1月8日函覆，建議宜由台糖公司先確實推動並完成完成蒜頭糖廠第一階段後，再研擬本案後續推動事宜，本府復於8月4日函覆經濟部，請該部考量本縣需求，優先協助推動本案後續興建事宜。

雲林縣府多次向中央提出虎尾糖鐵五分車復駛計畫，至今未獲核定，張麗善希望中央實現過去承諾。(雲林縣政府提供)

不僅如此，蔡總統於去（109）年11 月20日至台西府視察時，張縣長更親自遞交此案建言書給蔡總統，懇切希望蔡總統重視此案；經過多年配合中央要求的籌備，卻仍無法獲得中央青睞核定，眼見鄰近嘉義縣五分車案於昨天獲核定，蘇院長甚至於臉書上興高采烈宣告，張縣長與許多鄉親的內心，相當感慨也非常失望。

張縣長指出，台糖公司目前只剩雲林虎尾、台南善化兩家糖廠還在製糖，虎尾糖廠製糖已有111年歷史，更是目前全台唯一還以五分車載運甘蔗，本案攸關鐵道文化及雲林地方經濟及觀光產業發展，縣府建請中央儘速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程，雲縣府將全力推動虎尾糖廠五分車復駛計畫。