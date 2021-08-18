嘉義市政府首次與僑英文教基金會合作，18日至20日連續3天辦理線上營隊，與美國各地海外志工零時差在線上面對面，100個名額，開放報名不到1小時就爆滿，經電腦從284人中隨機抽選100人，今天開課，小朋友回響熱烈。

嘉義市長黃敏惠表示，全球各地飽受疫情影響，能克服時差，讓學生美國各地的海外志工透過視訊面對面交流，實屬不易，期許孩子們珍惜學習機會，也期待藉此交流，讓國外朋友認識在阿里山下擁有豐富的文化資源的嘉義市。

承辦的嘉義市宣信國小黃金木指出，18日至20日每天上午9時30分至11時30分，有100名學生會與美國各地的海外志工零時差在線上面對面，全英語學習美國各城市的文化。

黃金木說，這次活動完全免費，名額100個，報名期間4天，才開放不到1小時，人數就破百，還有嘉義縣、高雄市的學生報名，總計有284人登記，最終透過電腦公開隨機選取100名。

今天開課首日，宣信國小6年級學生吳沛儒說，學到不少有用的單字，美國志工老師很親切，跟真的英文老師一樣，製作簡報也很強，非常吸睛，以故事帶入問題非常有趣。

5年級學生呂宥叡說，老師教我們一首繞口令，還有介紹紐約知名的「自由女神」由來，印象深刻，老師們說中文有口音，覺得很有趣。

市府教育處表示，因應2030年雙語國家政策，嘉義市超前部署，109學年度起國中小校校有外師，讓學童能有更多使用英語的環境與機會，此次與僑英海外志工服務營合作，希望促進「嘉義」與「美國」文化交流，也讓這些海外志工能認識嘉義市。