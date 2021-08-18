新竹縣尖石鄉玉峰村50歲蔡姓村民，日前到司馬斯庫大橋下方泰崗溪釣魚，不慎失足落水被急流沖走，新竹縣消防局4天動員搜救人員上百人次，18日中午在案發地下游約5.5公里的田埔部落附近溪谷河床，尋獲溺斃的蔡男，將加強防溺宣導措施，避免類似意外發生。

尖石鄉玉峰村海拔約1500公尺，在斯馬庫斯到泰崗部落的這段泰崗溪（俗稱塔克金溪），一路向北流進桃園石門水庫，從秀巒之後流域則稱塔克金溪，是油羅溪的上游，每到夏季都可在溪流河床看到釣客的跡影。

經常在油羅溪巡守的橫山義消分隊長鍾招禮說，近月來山區都下起午後雷雨，暴漲溪水多會把石頭青苔上的微生物沖走，苦花、溪哥等台灣原生種魚類的食物比較缺乏，釣客只要找對的地方下桿，魚兒很容易就上鉤。

內灣大橋下方的油羅溪，去年曾發生2起溺斃案，消防局今年封閉入口，在易有釣客和民眾戲水的增昌大橋和雞油樹下，假日由新竹縣、市水上救生協會派人員駐點宣導，橫山消防分隊和義消人員每天不定時機動巡查，若發現有民眾進人危險水域，即上前勸離。

消防局長孫福佑說，新竹頭前溪從隆恩圳到豆腐岩沿線，也是熱門的垂釣地點，該局除設立警告標示外，並在7個地點放置救生圈和救生繩，派員加強巡查勸導。

往年非常熱門的竹北市新月沙灘，因沙灘有被潮流淘空的情形，竹北市公所辦理相關防護工程，沒有對外開放，第一大隊大隊長陳俊忠說，雖不用像往年要派員駐守，但難免還是會有民眾進入沙灘戲水，只能採取不定時巡邏方式勸離，以策安全。