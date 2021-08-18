過去從事社工業務，陳學賢常戲稱自己完全與農業沾不上邊，但因父親過世，承接遺留下的土芒果園，才正式踏上種植行列，靠著創意發想，嘗試將土芒果加工製成啤酒、果乾，修剪後的廢棄枝條也搖身一變成為筆，開創農業更多可能。

陳學賢不諱言，對於種植完全是門外漢，因此利用一年時間，參加屏東縣政府開辦的農業大學，從基礎班、進階班，把肥料施用、土壤認識、產品拍攝與上架，全都從頭學起。

但他覺得，土芒果價格低廉，若要以鮮果販售，絕對比不上有數十年經驗的老農來得有優勢，因此嘗試走出不同的路，從找酒廠配合生產土芒果啤酒，另有芒果乾，加上修枝後的枝條作成筆，讓農業再加值。

同樣參與農業大學的部落靈媒Selep Ruviljivilj，號召族人投入友善種植，從原本2公頃增加至20公頃，更把部落文化祭儀中所需的重要物品桑葉，設計包裝成為麗舒仙茶，她說，祭歌及靈媒平安祈福中用到的桑葉，經過清洗、蒸煮、揉捻到日曬，製成茶包、更方便每日飲用，也成了文化帶動產業的開端。

屏東縣長潘孟安表示，每位參與農業大學的學員，都成為屏東新農業運動的種子，從友善土地開始，更藉由創意發現，讓外界看到農業更多可能。

潘也說，屏東身為農業大縣，各項農、漁、畜產值高達700億元，為能永續在地農業發展，今年第7屆農業大學將再度開班，若對農業經營有興趣且設籍屏東縣年滿18歲的民眾，得把握機會報名。