新竹縣政府青年事務科今年預計舉辦3場單身未婚聯誼活動，受場原計在5月舉辦，受到疫情三級警戒影響，延後至9月4日，18日釋出名額，邀請有心脫單的青年男女，報名參加電影故事分享及創意DIY手做活動，增加交友機會。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣民的平均年齡僅39歲，為全台第2年輕，他上任後，成立青年事務科，規畫青年參與活動，協助青年成家，希望能提高結婚率、生育率。今年以「前往幸福街．街角遇到愛」為主題，預計舉辦3場聯誼活動。

首場「影像文青街．花現浪漫」原應在5月登場，但因疫情影響，延後至9月舉辦，18日釋出男女各20個名額，符合資格對象可踴躍報名，年齡滿22歲至45歲的單身青年，設籍在新竹縣或是在此就業、居住者，均可報名，報到時會檢驗身分證，並須繳交350元報名費。

青年事務科指出，新竹縣政府自從2019年開始，每年舉辦3場單身聯誼活動，吸引605人參加，也促成25對情侶，其中也有一對已經步入禮堂，期望能邀請更多人參與。

活動詳情可上「新竹縣政府教育處青年事務科」臉書粉絲專頁，或洽詢新竹縣政府教育處青年事務科陳小姐03-5518101分機2895，以及思麥特活動創意整合行銷黃小姐03-5538468。