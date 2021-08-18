中鐵集裝箱公司發布公告指出，近日，有媒體報導該公司中斷與立陶宛的中歐班列運輸。「該消息不實。我該公司未發佈相關消息，目前，中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常。」

中歐班列是指按照固定車次、線路等條件開行，往來於中國與歐洲及一帶一路沿線各國的貨櫃國際鐵路聯運班列。