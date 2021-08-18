中國與立陶宛間中歐班列運輸中斷消息不實 16:302021/08/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鐵集裝箱公司發布公告指出，近日有媒體報導該公司中斷與立陶宛的中歐班列運輸，該消息不實。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鐵集裝箱公司發布公告指出，近日，有媒體報導該公司中斷與立陶宛的中歐班列運輸。「該消息不實。我該公司未發佈相關消息，目前，中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常。」 中歐班列是指按照固定車次、線路等條件開行，往來於中國與歐洲及一帶一路沿線各國的貨櫃國際鐵路聯運班列。 陸業者：對立陶宛鐵路貨運中斷 消息不實 立陶宛允台灣設代表處 陸突斷鐵路貨運 #中歐班列 #運輸 #立陶宛 #國與 #中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登與強生通話談阿富汗 同意舉行G7線上峰會 10:452021/08/18 國際 與布林肯通話 王毅批美 倉促撤軍阿富汗 04:102021/08/18 財經要聞 陸將中斷立陶宛鐵路運貨 民進黨團：互惠果實 為台帶來更大利益 12:312021/08/18 政治 塔利班首場記者會 承諾和平及尊重女權 不對敵採取報復 06:522021/08/18 國際 塔利班成員軍服超眼熟 網友一看傻了：我們穿過的 14:522021/08/18 搜奇 美軍關鍵設備落入塔利班手中 官員憂：會死很多人 19:232021/08/18 軍事 難捨舊情4／上演大復合讓粉絲嗨翻 吳慷仁與邵雨薇愛分享甜蜜 07:152021/08/18 娛樂 今日阿富汗明日台灣？美駁類比 強調對台承諾堅實 05:552021/08/18 國際 王毅與東盟緬甸問題特使、汶萊外交主管部長艾瑞萬通電話 提4點建議 17:172021/08/18 兩岸 海納百川》中國需警惕來自塔利班內部的「賽馬效應」（韓和元） 17:022021/08/18 海納百川 中國貼近塔利班的關鍵考量 美媒CNBC：阿富汗的稀土資源 09:462021/08/18 兩岸 兩岸熱門新聞 習近平今與伊朗總統、伊拉克總統通電話 - 兩岸 - 旺報 阿富汗變天 美學者分析陸下一步棋 - 兩岸 塔利班承諾安全 陸駐阿富汗使館現況曝光 - 兩岸 - 旺報 中國與立陶宛間中歐班列運輸中斷消息不實 - 兩岸 - 旺報 中國連續4個月減持美債 近5年最大連續拋售 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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