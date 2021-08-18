國光客運宣布，中秋節連假預售活動將於8月19日開跑，今年結合旅遊體驗預訂平台KLOOK推出獨家折扣，首次下單訂票享8折優惠，比起以往連假公共運輸85折補貼更加優惠，9月30日前不限路線不限票種一律打9折。

國光客運指出，以往為鼓勵民眾連續假期返鄉出遊搭乘公共運輸工具，主管機關祭出85折優惠補貼與轉乘優惠措施，單趟省下數10元，今年中秋連假則因疫情取消。

國光客運攜手KLOOK提供限量折扣，即日起至9月30日前，乘客到KLOOK客運訂票頁面訂購國光客運車票，不限路線不限票種，於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新用戶首次下單，更有8折優惠，比以往連假優惠更划算。

國光客運表示，去年開始與KLOOK推出一站式車票線上預訂系統，受到年輕消費者歡迎，使用率不斷向上攀升。今年初國光武陵賞櫻專車，KLOOK線上售票通路也有不錯銷售佳績，雙方藉由合作，盼吸引乘客加速回流國道長途客運。