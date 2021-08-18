外電報導，中國中鐵集裝箱公司日前通知客戶，受雙邊關係惡化影響，將中斷中國與立陶宛間的直達鐵路貨運。但中鐵集裝箱公司下午否認這項報導，聲稱消息不實，運輸一切正常。

澎湃新聞報導，經中鐵集裝箱公司確認，中國與立陶宛之間中歐班列運輸將被中斷的「消息不實」，公司並未發布相關消息。

中鐵集裝箱公司並強調，目前中國與立陶宛間中歐班列運輸「一切正常」。

波羅的海通訊社（Baltic News Service，BNS）取得中鐵集裝箱公司給立陶宛客戶的信件指出，由於中立兩國間的「政治情勢緊張」，原定8月底出發的貨運班次將取消，且所有9月開往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的直達班次都將取消，直到進一步通知。

根據報導，中國與立陶宛之間的鐵路直達貨運列車，是在2020年6月開闢。而這是中國一再對外大肆宣揚的「中歐貨運班列」的一部分。

立陶宛駐中國官員目前尚未接獲此事的正式通知。負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊林姆柯斯（Ramūnas Rimkus）認為，中方的決定是政治考量。且對中鐵集裝箱公司而言，中斷直達立陶宛的貨運班次損失不大，「相較於讓黨生氣，這區區幾歐元的損失，確實是風險較小的選項」。

業務涵蓋中國對立陶宛貨運的愛沙尼亞物流運輸公司ACE Logistics評估，中方的決策確實會造成不便，但不會導致巨大損失。雖然交貨期、運費等成本勢必上升，但貨物仍能經由波蘭等地進入立陶宛。