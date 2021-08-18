1名網友日前發現1則售屋貼文，內容寫道「屋主喝農藥，『不是很兇的』」，並開價298萬，笑說「我看到什麼？請問怎樣算兇？」而另1名身為房仲的網友則回覆說，其實兇與不兇是由死法與死狀而定，若死於非命、慘死的案件較兇，而怨死、輕生的相較則不兇，「喝農藥的話不會特別兇」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前在某個臉書社團上發現有名房仲張貼1則賣屋貼文，該貼文中第1句話先是描述屋況「高雄前鎮區5+6F、公寓五房三衛」，接著說「屋主喝農藥，『不是很兇的』」，並開價298萬；原PO看到此貼文後相當傻眼，笑說「我看到什麼？請問怎樣算兇？」

1名網友日前發現1則售屋貼文，內容寫道「屋主喝農藥，『不是很兇的』」，並開價298萬，笑說「我看到什麼？請問怎樣算兇？」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不過雖然大多數人對於凶宅相當避諱，但仍有人特別喜歡這類房屋，除了租金便宜外，有人會認為只要「處理」得好，還能帶來財運，因此也有網友留言說「花298萬還有免費24小時全年無休的屋主幫您看家多好，門鎖都省了」、「其實這種算怨死吧！真的不算兇，那種死於非命、慘死的才真的比較兇」。

網友留言表示，「基本上上吊真的比較兇，而且那個繩子要法力高深的師傅才能解，如果是病死或是睡死的，那是比較有福氣的壽終正寢，喝農藥的話不會特別兇」、「依房仲10多年的經驗來談，兇與不兇的定義在於死法與死狀而定，還有發現時間，最不兇是燒炭剛死馬上被發現，然而上吊身亡很久才被發現很恐怖」。

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