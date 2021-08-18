遠東銀(2845)今日召開線上法說，雖然法金業務狀況較弱，使2021年上半年稅後淨利衰退10.28％，但上半年放款及存款維持穩健成長，後者已順利超越年度目標。由於手上已有不少海外企業放款案，預期下半年成長動能將轉強，年度資產及放款目標應可順利達標。

遠銀2021年上半年合併淨收益55.86億元、年減0.97％，為近3年同期低點。提存前稅前淨利22.32億元、年減4.2％、稅前淨利16.42億元、年減9.56％。稅後淨利14.49億元、年減10.28％，為近11年同期低點，每股盈餘（EPS）0.42元。

遠銀表示，上半年利息淨收益32.27億元，年增達9.22％、維持健康成長。但金融交易收益年減19.1％，主因其他衍生性商品收益年減24％、債券收益年減70％所致。手續費淨收益15.85億元、年減11.9％，主因海外法金業務受疫情影響較為疲弱所致。

遠銀上半年資產7000億元、年增7％，淨值4900億元、年增2.3％。放款餘額4220億元、年增5.7％，存款餘額5840億元、年增達9％。其中，存款以台幣活存年增15％、外幣活存年增11％為主，使活存比提升至36.99％，平均存放比逐步降至69.77％。

遠銀上半年處分2個海外主要不良放款，使逾放率降至0.38％、為2019年底以來低點，備呆覆蓋率提升至366％，雖仍遜於國銀平均，但放款覆蓋率1.38％仍高於國銀平均。放款收益率提升至1.2％，但資金過多影響運用配置，使淨利差（NIM）略降至1.02％。

遠銀表示，公司致力數位轉型精進效益持續顯現，第二季離櫃率提升至95％，上半年數位獲客率提升至72％。數位金融子品牌Bankee社群銀行經營有成，半年來已增加40多億元的活存、對整體存款貢獻達1％。

遠銀目標今年總資產達7050億元，放款達4340億元、存款達5760億元，其中上半年存款達5840億元、已順利提前超標。該行預期，下半年資產可望維持穩健成長、應可順利達標，放款業務亦有不少企業放款案，預期下半年可望順利達標。

同時，遠銀聚焦提升獲利能力，上半年較疲弱的法金業務，將鎖定生技、金融、資服、汽車集團、基礎建設等產業，提供併購、專案融資、資本支出等金融業務。該行表示，目前手上已有不少海外企業放款案，預期可望帶動下半年手續費收益顯著成長。

個金業務方面，遠銀則聚焦投資、貸款、高利潤房貸及信託業務等4大方向。遠銀預期，下半年放款可望持續成長，認為不會出現太多壞帳提存，提存費用將維持穩定，希望帶動放款收益率持續提升。但市場資金過多仍影響運用配置，淨利差預期維持1.02～1.04％。