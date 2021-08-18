台灣證券交易所統計，7月全體證券商稅後淨利100.38億元，較上月衰退33.47億元，減幅25.01％；累計前7月全體證券商稅後淨利683.13億元，年成長416.62億元，增幅156.32％。

7月大盤總成交值約12.38兆元，較6月增加22.42％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利113.75億元，月增28.33％；但因證券評價損失較多，使自營業務淨利較上月衰退40.66億元，減幅69.41％，獲利降至17.92億元；承銷由盈轉虧，推測是陽明現增包銷所致，承銷單月虧損10.88億元。

累計前7月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，獲利572.04億元，年增幅125.95％；加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使得自營業務淨利159.59億元，年增幅447.53％；承銷業務淨利32.85億元，年增88.68％。