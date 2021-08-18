明尼亞波利斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周二表示，在今年晚些時候開始縮減聯準會的購債計畫可能是「合理」的做法，儘管這仍將取決於勞動力市場是否進一步取得進展。

卡西卡里在蒙大拿舉行的一場經濟論壇上表示，這是時間的問題，而非聯準會是否將放緩購債步伐的問題。

目前聯準會每月的購買資產規模約為1200億美元。

他表示：「現在有很多公開的討論，有關於會在今年底，還是明年初，這些似乎都是合理的考慮範圍，但最終仍將取決於數據」。

卡西卡里是聯準會立場最溫和的決策官員之一，其言論顯示，即使美國的勞動力市場仍然低迷，但央行內部可能幾乎已沒有人反對縮減央行對經濟的龐大支持措施。

不過卡西卡里表示，調升利率可能仍是未來「幾年後」的事，因為聯準會此前已承諾在經濟達到充分就業和通膨目標之前不會升息。

目前美國的通膨水準因種種因素暫時偏高，而聯準會的目標是通膨在一段時間的平均值為2%。

卡西卡里表示：「在縮減資產購買規模方面，讓我們看看今年結束前會發生什麼事，明年則要留意實質聯邦基金利率會發生什麼事」。