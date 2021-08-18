女星劉雨柔是模特兒出身，擁有亮麗外型和高挑身材，加上她個性直率、豪爽，深受許多粉絲喜愛，而不吝嗇展現好身材的劉雨柔，今（18日）凌晨就豪曬真空上陣照，她辣穿熱褲、雙手捧胸，前凸後翹的S身材曲線全都露。

劉雨柔今凌晨在網上感性寫長文，她表示自己總想做到最好、最接近完美「我在意過別人的想法、在意過那些不看好，但到頭來，繞了一大圈，我不為誰而活」，劉雨柔霸氣放話：「少拿世俗的價值觀，套用在別人身上，我就是我，所以不喜歡請慢走！」並標記寫下：「#我好相處但不是沒脾氣 #都這麼失禮了還需要人家給你臉？ #女王當道的時代 #扭曲的價值觀改改吧 #好好依靠自己才是最穩的選擇」。

同時，劉雨柔還放送裸上身辣照，她雙手捧胸、下身穿極短褲，東西半球全都露，劉雨柔大方展現零贅肉身材，辣照性感指數爆表，網友也大讚：「支持勇敢做自己」、「哇喔！看到鼻血直流呀！」、「你真的很美，身材又很好！」、「喜歡雨柔的有個性」，留言區滿是一片好評。

其實劉雨柔私下熱愛運動，她和職業格鬥選手老公黃育仁在去年各自成立自己的工作室，劉雨柔對課程親力親為，從備課、教課、掌握學員情況都自己來，也讓她交出好口碑，加上劉雨柔對於格鬥還有夢想，所以操練也不放鬆。