大陸工信部今（18）日發布《關於APP違規調用通信錄、位置資訊以及開屏彈窗騷擾用戶等問題「回頭看」的通報》，指出43款APP仍存在問題整改不徹底、技術手段對抗、同一問題在不同地域整改不一致的情況，其中包括微信、騰訊視頻、騰訊地圖、蘇寧易購等。

據人民網報導，該通報顯示，這43款APP主要存在的問題包括違規調用通信錄和地理位置許可權、開屏彈窗資訊騷擾使用者。這些APP主要來源App Store、小米應用商店、華為應用商店、搜狗手機助手等。

《通報》要求，上述APP應在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部將依法依規進行處置。

據瞭解，今年以來，大陸工信部組織協力廠商檢測機構對手機應用軟體進行檢查，加大對違規調用通信錄、位置資訊以及開屏彈窗騷擾等突出問題的整治力度，充分保障用戶的知情權和選擇權。此次通報為今年第8批，總第17批。