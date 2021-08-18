蕭姓女老師4月1日時因胃食道逆流到台中太平一間診所就醫，卻在進行胃鏡檢查時道休克，緊急送醫搶救仍不治，蕭女家屬18日到診所拉白布條抗議診所詹姓醫師草菅人命。（馮惠宜攝）

被指草菅人命的診所透過臉書回應，指稱，診治及急救過程均依照醫療常規進行，並無任何違失，也將本於誠意及理性解決事情。（翻攝自診所臉書）

台中蕭姓國小女老師4月1日時因胃食道逆流到台中太平一間診所就醫，郤在進行胃鏡檢查時道休克，緊急轉送國軍台中總醫院搶救3天仍不治，蕭女的弟弟18日到診所拉白布條抗議診所詹姓醫師草菅人命；該診所則表示，診治及急救過程均依照醫療常規進行，並無任何違失，也將本於誠意及理性解決事情。

蕭女弟弟上午捧著姐姐遺照到診所前拉白條，直指醫生草菅人命，醫療疏失，更泣訴姊姊的5歲女兒每天都哭著找媽媽，他說，診所詹姓醫生事發後不聞不問，包括協調會因疫情延期3個月完全不當一回事，家屬請了律師希望和解，醫師卻連協調會也不出面，讓家屬及親朋好友無法接受並深感憤怒。

該診所則在稍後於臉書發佈新聞，指稱，針對病患蕭女士之醫療糾紛，甚感遺憾，該診所診治及急救過程均依照醫療常規進行，並無任何違失。事發後，診所醫師亦前往蕭女士告別式會場致意，也前往衛生局進行調解，嗣後亦主動洽詢蕭女士父親，是否前往醫師公會或調解會進行調解，經徵得蕭父同意，由診所聲請公所調解，經調解會於8月13日送達通知，訂於8月16日上午調解，惟因醫師16日另有要診，經徵得蕭父同意。向公所請假，並改定9月調解期日，因此，診所亦本於誠意及理性解決事情，特此澄清。

台中市衛生局表示，該件醫療糾紛蕭女家屬曾向衛生局陳情，經了解診所處置尚難認定有違反醫療相關規定；5月間家屬再申請醫療糾紛調解，唯因雙方認知差距過大，沒有共識，雙方才走向調解等司法程序。