正在等候Google的新手機嗎？Google終於一如先前預告，在8月份推出全新的Pixel 5a（Pixel 5a with 5G）。這款手機具備IP67防水特性，價格僅有US$449，比先前的Pixel 4a 5G的US$499更為親民，將是Google在小螢幕手機市場中與iPhone SE（2020年款式）對決的強勁對手，更何況這一款手機不僅螢幕更大，還具備5G功能！

Google產品管理副總裁Brian Rakowski透過Google官方部落格分享推出全新Pixel 5a with 5G新手機的消息。採用6.34吋OLED打孔螢幕，採用與前一代Pixel 4a 5G一樣的高通Snapdragon 765G晶片，搭配6GB RAM、128GB ROM與4680mAh電池，透過Extreme Battery Saver可以輕鬆讓手機達到48小時（兩天）的續航力。

Pixel 5a with 5G支援IP67防水等級，搭配雙主鏡頭（1200萬Dual-Pixel相機，以及1600萬畫素超廣角鏡頭），提供了肖像打光（Portrait Light）功能讓你拍出更漂亮的人像照片；Cinematic Pan 則是可以讓你如同電影拍攝大師一樣拍出穩定、滑順的動態影片； Night Sight 夜間攝影功能更能支援天文攝影，即使想拍星空，也能辦得到！

據了解盒裝附有18W充電器，但據了解Google也將與蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌一樣，因為大多數消費者家中都已有多個充電器的緣故，將不會在未來的手機新品中（預估就是Pixel 6系列）再附贈充電器。

Pixel 5a with 5G機身僅有Mostly Black一個顏色，延續電源按鍵撞色設計，採用了橄欖色電源按鈕。機身維持與Pixel 4a一樣有3.5mm耳機孔，支援雙SIM卡、搭配雙立體聲喇叭，採用USB-C充電連接埠。機身不支援無線充電功能，僅有在美國以及日本（電信商SoftBank ）上市。在台灣的Google Store確認沒有上架。目前Google在美國以及日本開放Pixel 5a with 5G預購，預計8月26日正式在指定市場上市。

這是台灣自Google Pixel 3系列手機在台首度上市之後，第一次錯過新款Pixel手機的上市日期。目前難以確定Google位在台推出Pixel 5a with 5G手機的具體原因，但或許與疫情下晶片缺料等情況有些許關聯。但雖然無法在台輕鬆購得Pixel 5a with 5G，Google也首度在台推出了Pixel Buds A-Series，已在18日開放預購，25日就將上市，有興趣的朋友仍可參考。